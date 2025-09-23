Новости
В Ростовской области живой найдена пропавшая без вести 17-летняя девушка

В Ростовской области нашли живой пропавшую без вести 17-летнюю девушку. Информации о местонахождении Тамары К. нет с 21 сентября.

Девушка ушла из дома, и ее родители забили тревогу. Тамара перестала отвечать на звонки, а домой не вернулась. Тогда родственники попросили помощи у полиции.

Поиски длились больше суток. Ее нашли живой 22 сентября. В настоящее время девушка находится в ГБУСОН РО «Социальный приют Морозовского района».
