В Ростовской области живой найдена пропавшая без вести 17-летняя девушка

Фото: СоцСети

В Ростовской области нашли живой пропавшую без вести 17-летнюю девушку. Информации о местонахождении Тамары К. нет с 21 сентября.Девушка ушла из дома, и ее родители забили тревогу. Тамара перестала отвечать на звонки, а домой не вернулась. Тогда родственники попросили помощи у полиции.Поиски длились больше суток. Ее нашли живой 22 сентября. В настоящее время девушка находится в ГБУСОН РО «Социальный приют Морозовского района».