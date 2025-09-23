Новости
На Дону по факту жестокого обращения с ребенком возбудили уголовное дело

По факту жестокого обращения с младенцем в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное производство. Об этом сообщили представители следственного управления СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, 34-летняя ростовчанка, будучи пьяной, в Суворовском микрорайоне с силой ударяла детской коляской, в которой находился ребёнок, о стены лифтовой кабины. Кроме того, установлено, что коляска с 11-месячным малышом несколько раз опрокидывалась по вине матери. Видеозапись с места происшествия моментально распространилась в интернете, вызвав широкий общественный резонанс и негодование.

В отношении жительницы Ростова возбуждено дело по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением. Если вина будет доказана, женщине грозит тюремное заключение на срок до трех лет. Кроме того, ростовчанке могут грозить штраф или исправительные работы.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
