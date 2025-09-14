Новости
Через Таганрог к морским курортам на юге страны пройдет новый круизный поезд

РЖД анонсировали запуск нового круизного маршрута, пролегающего через Таганрог в сторону южных морских курортов. Единственный поезд из Москвы отправится в путь 1 ноября.

Согласно описанию тура Таганрог предложит гостям погружение в атмосферу спокойствия, живописные улицы и освежающий морской воздух. Путешественникам будут доступны три опции проведения досуга: индивидуальное знакомство с городами, кулинарное путешествие или комбинированный тур, сочетающий в себе гастрономические открытия и горные походы.

Перемещение в ходе путешествия будет организовано в комфортабельных купе, рассчитанных на двух или четырех человек. Для повышенного удобства в поезде предусмотрена душевая кабина.
Фото: РЖД
