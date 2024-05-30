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В Ростове в Суворовском неизвестные отравили псов

В Ростове в Суворовском неизвестные отравили псов
В Ростове в микрорайоне Суворовском неизвестные отравили собак. 29 мая местные жители обнаружили тела двух рыжих псов, которые лежали около дороги на въезде в микрорайон.

По словам местных жителей, собак накормили отравленной едой. Люди, которые знали этих бездомных животных, отзываются о них положительно. Псы жили рядом с домами и встречали и провожали жильцов.

- Какие были хорошие собачки, их много кто подкармливал. Агрессию никогда не проявляли, — написала одна из местных жительниц.

Кто совершил этот ужасный поступок, неизвестно.
Фото: соцсети
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