В Азовском районе неизвестные отравили пса
В Азовском районе неизвестные осуществили акт жестокости, отравив собаку. Безжизненное тело четвероногого было обнаружено жителями поселка Овощного 9 марта.
Согласно сообщениям местных жителей, это не первый случай живодерства, произошедший в поселке под Азовом.
- Уже не в первый раз я сталкиваюсь с мертвыми собаками, лежащими прямо посреди улицы, - жалуется Галина Т. - Откуда берется такая жестокость?
По одной из версий, кто-то из местных жителей объявил беспризорным псам настоящую войну. Бездомных питомцев массово начали травить, несмотря на то, что они не представляют никакой угрозы для местных жителей.