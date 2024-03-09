Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Азовском районе неизвестные отравили пса

В Азовском районе неизвестные отравили пса
В Азовском районе неизвестные осуществили акт жестокости, отравив собаку. Безжизненное тело четвероногого было обнаружено жителями поселка Овощного 9 марта.

Согласно сообщениям местных жителей, это не первый случай живодерства, произошедший в поселке под Азовом.

- Уже не в первый раз я сталкиваюсь с мертвыми собаками, лежащими прямо посреди улицы, - жалуется Галина Т. - Откуда берется такая жестокость?

По одной из версий, кто-то из местных жителей объявил беспризорным псам настоящую войну. Бездомных питомцев массово начали травить, несмотря на то, что они не представляют никакой угрозы для местных жителей.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.