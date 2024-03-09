В Азовском районе неизвестные отравили пса

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В Азовском районе неизвестные осуществили акт жестокости, отравив собаку. Безжизненное тело четвероногого было обнаружено жителями поселка Овощного 9 марта.Согласно сообщениям местных жителей, это не первый случай живодерства, произошедший в поселке под Азовом.- Уже не в первый раз я сталкиваюсь с мертвыми собаками, лежащими прямо посреди улицы, - жалуется Галина Т. - Откуда берется такая жестокость?По одной из версий, кто-то из местных жителей объявил беспризорным псам настоящую войну. Бездомных питомцев массово начали травить, несмотря на то, что они не представляют никакой угрозы для местных жителей.