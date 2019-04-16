В Ростове на содержание Ворошиловского моста выделили ещё 36 млн рублей



На содержание Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону потратят ещё 36 155 846 рублей. Дирекция по строительству транспортной инфраструктуры разместила соответствующую информацию на портале госзакупок. Средства на работы выделены из городского бюджета.



Согласно техзаданию, во втором и третьем квартале исполнитель должен убирать мусор с проезжей части, подметать её, чистить ограждения и остекления лифтовых шахт. К тому же, требуется мать из шланга дорожные знаки и указатели. Подрядчику необходимо следит за исправностью лифтов, наружного освещения.



Напомним, на содержание Ворошиловского моста в первом квартале выделили девять миллионов рублей.