Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на содержание Ворошиловского моста выделили ещё 36 млн рублей

В Ростове на содержание Ворошиловского моста выделили ещё 36 млн рублей
На содержание Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону потратят ещё 36 155 846 рублей. Дирекция по строительству транспортной инфраструктуры разместила соответствующую информацию на портале госзакупок. Средства на работы выделены из городского бюджета.

Согласно техзаданию, во втором и третьем квартале исполнитель должен убирать мусор с проезжей части, подметать её, чистить ограждения и остекления лифтовых шахт. К тому же, требуется мать из шланга дорожные знаки и указатели. Подрядчику необходимо следит за исправностью лифтов, наружного освещения.

Напомним, на содержание Ворошиловского моста в первом квартале выделили девять миллионов рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.