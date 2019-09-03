В Аксае на содержание дорог потратят 19 млн рублей



На содержание дорог в Аксае Ростовской области выделили 19 миллионов рублей. Согласно документам, размещённым на сайте госзакупок, исполнитель должен привести в порядок 83 улицы города. Работы необходимо проводить вплоть до 31 марта 2020 года.



Подрядчик обязуется очистить проезжую часть от мусора и других предметов, смыть с неё пыль, а также чистить и укреплять элементы водоотвода. К томе же, необходимо мыть дорожные знаки и остановочные комплексы.



Средства на работы выделяются из бюджета Аксайского городского поселения. Исполнителя выберут 16 сентября помощью электронного аукциона.