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В Аксае на содержание дорог потратят 19 млн рублей

В Аксае на содержание дорог потратят 19 млн рублей
На содержание дорог в Аксае Ростовской области выделили 19 миллионов рублей. Согласно документам, размещённым на сайте госзакупок, исполнитель должен привести в порядок 83 улицы города. Работы необходимо проводить вплоть до 31 марта 2020 года.

Подрядчик обязуется очистить проезжую часть от мусора и других предметов, смыть с неё пыль, а также чистить и укреплять элементы водоотвода. К томе же, необходимо мыть дорожные знаки и остановочные комплексы.

Средства на работы выделяются из бюджета Аксайского городского поселения. Исполнителя выберут 16 сентября помощью электронного аукциона.

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