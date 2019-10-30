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На содержание Ворошиловского моста в Ростове выделили 8,5 млн рублей

На содержание Ворошиловского моста в Ростове выделили 8,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону на содержание Ворошиловского моста потратят 8 542 312 рублей. Такая сумма выделяется на работы в ноябре и декабре 2019 года. Заказчиком является дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города.

В документации указано, что исполнитель должен убирать снег с моста, посыпать проезжую часть и пешеходную зону песком, подметать дорогу, убирать мусор, чистить указатели и налаживать систему освещения. Средства выделяются из бюджета Ростова-на-Дону.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 8 ноября. Аукцион проведут 11 ноября.

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