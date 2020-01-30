Циклон принесёт в Ростовскую область резкое ухудшение погоды и морозы до -16 градусов



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В ближайшие дни в Ростовской области ожидается ухудшение погоды. До конца недели на Дону прогнозируют осадки, сильный ветер, а к выходным – морозы.



Причиной ухудшения метеорологических условий станет циклон, который надвигается на регион. В течение недели атмосферное давление будет падать. В большинстве районов пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные.

- Утром и днём в отдельных районах - гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко. – Кроме того, ожидается усиление ветра. С 6 февраля его скорость будет достигать 7-12 м/с, а порывы - до 15-20 м/c.



Вместе с тем будет понижаться и температура. Ночью по области прогнозируется от -2 до +4 градусов, при прояснениях в северных районах - до -6 градусов. Днём - от -1 до +5 градусов, в крайних южных районах - до +7…+10 градусов.



К концу недели мороз резко усилится. Ночью температура будет опускаться до -8…-13 градусов, в северных районах – до -16 градусов. Днём - от -2 до -8 градусов. В некоторых районах Ростовской области пойдёт снег.



В четверг, 6 февраля, на севере области возможна метель.