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Морозы в Ростовской области усилятся до -18 градусов

Морозы в Ростовской области усилятся до -18 градусов
Фото: Ugorizont.ru
В Ростовской области в ближайшие дни усилятся морозы. На севере области ночью при прояснениях температура будет опускаться до -18 градусов.

По информации ростовского Гидрометцентра, на Дону сохранится облачная, с прояснениями, погода. Ночью в большинстве районов, а днём местами - небольшие и умеренные осадки. Прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью местами ожидается сильный снег.
- Ночью и утром в отдельных районах - налипание мокрого снега, гололёд, - сообщили в донском управлении МЧС. - На дорогах - гололедица.

Ветер усилится до 7-12 м/с. Ночью 22 января по северной половине области столбики термометров покажут -6…-11 градусов, при прояснениях - до -18 градусов. На юге региона температура от -3 до -8 градусов ночью и от -5 до -10 днём.

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