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В Ростове на Шолохова до 40 км/ч ограничат скорость движения транспорта

В Ростове на Шолохова до 40 км/ч ограничат скорость движения транспорта
В Ростове-на-Дону ограничат скорость движение транспорта неподалеку от Пролетарского кладбища. Водителям запретят разгоняться по проспекту Шолохова больше 40 километров в час.

Ограничения введут на участке - от дома №9 до улицы Верхненольной. Рядом с участком расположены жилые дома и несколько магазинов.

Как объяснили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения заявили, меры позволят повысить безопасность дорожного движения.
Фото: Яндекс.Карты
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