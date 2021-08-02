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В Ростове ограничат движение транспорта на двух улицах

В Ростове ограничат движение транспорта на двух улицах
В Ростове на двух улицах ограничат движение транспорта. Как сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, проезд перекроют 14 августа.

На улице 14-я Линия запретят проезд от проспекта Шолохова до улицы Текучева. Ограничение введут до 14 ноября. В это время там будут прокладывать подземные коммуникации.

Также с 14 августа по 12 сентября автомобилисты не смогут проехать по проспекту Сиверса в районе дома № 28 и по 1-му переулку в створе № 1. Ограничение необходимо для проведения работ по прокладке газопровода.

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