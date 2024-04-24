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В Ростове на Рябышева скорость движения транспорта ограничат до 40 км/ч

В Ростове на Рябышева скорость движения транспорта ограничат до 40 км/ч
В Ростове-на-Дону ограничат скорость движения транспорта. Об этом информирует Департамент автомобильных дорог организации дорожного движения.

Меры будут действовать на улице Рябышева от постройки № 3. На территории разрешат максимальную скорость движения до 40 километров в час. Ограничения вступят в силу с 4 мая.

Запрет ввели в связи с изменением схемы дорожного движения для повышения безопасности.

Водителям следует учитывать новые ограничения, чтобы избежать штрафов.
Фото: Rostov.ru
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