В Ростове на Рябышева скорость движения транспорта ограничат до 40 км/ч
В Ростове-на-Дону ограничат скорость движения транспорта. Об этом информирует Департамент автомобильных дорог организации дорожного движения.
Меры будут действовать на улице Рябышева от постройки № 3. На территории разрешат максимальную скорость движения до 40 километров в час. Ограничения вступят в силу с 4 мая.
Запрет ввели в связи с изменением схемы дорожного движения для повышения безопасности.
Водителям следует учитывать новые ограничения, чтобы избежать штрафов.