В Ростове на Рябышева скорость движения транспорта ограничат до 40 км/ч

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В Ростове-на-Дону ограничат скорость движения транспорта. Об этом информирует Департамент автомобильных дорог организации дорожного движения.Меры будут действовать на улице Рябышева от постройки № 3. На территории разрешат максимальную скорость движения до 40 километров в час. Ограничения вступят в силу с 4 мая.Запрет ввели в связи с изменением схемы дорожного движения для повышения безопасности.Водителям следует учитывать новые ограничения, чтобы избежать штрафов.