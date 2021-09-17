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В Ростове на Семашко просела тротуарная плитка

В Ростове на Семашко просела тротуарная плитка
В центре Ростова просела тротуарная плитка. Дефект в пешеходной зоне образовался в районе дома № 19 в переулке Семашко.

В темное время суток из-за полуразбитого просевшего тротуара запросто можно упасть. Проблемными местами города возмущены и мамочки с колясками - проехать по подобным участкам довольно сложно.

Горожане жалуются на просевший тротуар не первый раз. При этом подобная проблема встречается не только по всему переулку Семашко, но и на других центральных улочках города. Что уж говорить о периферии Ростова?

Жители донской столицы регулярно просят отремонтировать тротуары и дороги. Однако стоит специалистам решить одну проблему, как тут же подобная появляется в другом месте.

Не исключено, что причиной просевших дорог являются подземные воды, размывающие грунт. Кроме того, в середине лета и последние несколько дней в Ростове прошли мощные ливни, которые также размыли почву.
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