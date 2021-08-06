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В Ростове на Пушкинской просела тротуарная плитка

В Ростове на Пушкинской просела тротуарная плитка

В Ростове на улице Пушкинской просела тротуарная плитка. В некоторых местах она и вовсе частично отсутствует. Об этом сообщили жители города 10 августа на платформе по благоустройству города.

Так, на пересечении Пушкинской и Театрального проспекта разбилась плитка вокруг канализационного люка. Яма находится прямо посередине тротуара. Пройти мимо неё практически невозможно.



Также просевшую плитку обнаружили в квартале оттуда - в Нахичеванском переулке, между улицами Пушкинской и Горького. Там провал занимает почти половину пешеходной дорожки. Как сообщают очевидцы, по поводу этой ямы ростовчане сообщают не в первый раз, однако никаких мер по устранению до сих пор предпринято не было.



Кроме того, жители города в очередной раз обратили внимание на разбитую плитку на пересечении улицы Пушкинской и Островского. По словам обратившейся ростовчанки, этот участок оставляют без внимания не первый год. Разбитую плитку даже подкрашивают. Проезд на коляске сильно осложнён. По словам женщины, чтобы пересечь улицу, ей приходится выходить с ребёнком на проезжую часть.

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