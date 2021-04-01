В центре Ростова просела проезжая часть. Очередная проблема с дорогами в городе возникла на пересечении проспекта Чехова с улицей Пушкинской.По словам местных жителей, дорожное покрытие просело неделю назад - после проливных дождей в конце марта. Вероятно, вода подмыла грунт. Из-за этого плитка провалилась, а чугунная крышка перекосилась. Движение по улице стало не только опасным, но и невозможным для некоторых автомобилей.При этом аварийный участок ничем не огорожен. По словам сотрудников кафе, расположенного неподалеку, за последние дни там застряли уже несколько машин. Легковушки цепляли чугунную крышку днищем двигателя и не могли самостоятельно выехать.