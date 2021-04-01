В центре Ростова просела проезжая часть
В центре Ростова просела проезжая часть. Очередная проблема с дорогами в городе возникла на пересечении проспекта Чехова с улицей Пушкинской.
По словам местных жителей, дорожное покрытие просело неделю назад - после проливных дождей в конце марта. Вероятно, вода подмыла грунт. Из-за этого плитка провалилась, а чугунная крышка перекосилась. Движение по улице стало не только опасным, но и невозможным для некоторых автомобилей.
При этом аварийный участок ничем не огорожен. По словам сотрудников кафе, расположенного неподалеку, за последние дни там застряли уже несколько машин. Легковушки цепляли чугунную крышку днищем двигателя и не могли самостоятельно выехать.