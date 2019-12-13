В Ростове на реконструкцию путепровода на Малиновского выделят почти 34 млн рублей



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Городская дума Ростова утвердила бюджет на ближайшие три года. Значительная доля расходов приходится на дорожную сферу.



Одним из масштабных проектов этого периода станет реконструкция путепровода на улице Малиновского. На его реализацию планируется потратить 33,8 миллиона рублей. Параллельно будет вестись ремонт дороги от улицы Факельной до Типографской. Общая протяженность участка составляет порядка 1 469,4 метра. По плану работы должны быть завершены до конца 2021 года.



Всего в ближайшие три года на дорожно-транспортную сферу планируется направить около 1,9 миллиарда рублей. Только 604,3 миллиона из них потратят на ремонт. Остальная сумма будет выделена на содержание улично-дорожной сети города.



В целом доходы бюджета Ростова на 2020 год планируются в объеме 33 млрд 233,1 млн рублей. Расходы бюджета на 2020 год запланированы в объеме 34 млрд 778,1 млн рублей, на 2021 год – 32 млрд 177,4 млн рублей, на 2022 год – 31 млрд 851,9 млн рублей.