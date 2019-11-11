В Ростове на уборку и содержание улиц потратят 6,7 млрд рублей



Беспрецедентная сумма в ближайшие три года будет потрачена на уборку и содержание улиц в Ростове. На эти цели власти донской столицы с 2020 по 2022 годы потратят 6,7 млрд рублей.



В настоящее время департамент ЖКХ Ростова ищет подрядчика, который займётся этой работой. Согласно условиям закупки общая сумма разделена между всеми районами города. Средства распределены неравномерно. Так, больше остальных на благоустройство улично-дорожной сети и прилегающих к ней объектов получат Кировский, Пролетарский и Октябрьский районы. Деньги выделяются в объёме 997, 953 и 949 млн рублей соответственно. Самые маленькие суммы у Ворошиловского и Железнодорожного районов — 675 и 669 млн.



На содержание Ленинского района потратят 826 млн рублей, Первомайского — 842 млн рублей и Советского — около 800 млн рублей.



По условиям контракта в обязанности подрядчика летом входят уборка, мойка улиц и тротуаров, а также остановок, покраска ограждений. Зимой к перечню работ добавится расчистка улиц от снега и посыпка песком и противогололёдными средствами.



Добавим, что ранее контракты на уборку и содержание городских улиц заключались сроком на один год.



Для того чтобы представить объём выделяемых средств, напомним, что в 2019 году доходная часть бюджета Ростова составила 34,4 млрд рублей. Расходная часть городского бюджета - 36,8 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 2,4 млрд рублей.