На ремонт моста на Малиновского в Ростове выделили дополнительно 118 млн



На реконструкцию путепровода на улице Малиновского в Ростове-на-Дону дополнительно выделили 118 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.



Был подписан документ, согласно которому на реконструкцию моста власти выделили из бюджета еще 118 миллионов. За эти деньги будет отремонтирован участок дороги от улицы Факельной до Типографской.



Отмечается, что новый мост ростовчане увидят уже в 2021 году.



Сейчас идет активная подготовка к строительству. Новый мост должен быть шестиполосным, с тротуарами, уличным освещением и светофорами.



В целом проект оценивают в 2,5 миллиарда рублей.