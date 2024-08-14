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В Ростове на Рабочей площади из кранов потекла коричневая вода

В Ростове на Рабочей площади из кранов потекла коричневая вода
В Ростове на Рабочей площади жители столкнулись с проблемой — из кранов потекла вода коричневого цвета. О качестве воды горожане сообщили в социальных сетях.

По словам местных жителей, 13 августа из кранов начала течь вода, похожая на кока-колу. Люди целый день ждали, пока стечёт коричневая жидкость, но этого так и не произошло.

Из-за проблемы горожане не могли ни приготовить еду, ни принять душ.

- Вот скажите мне, за что я плачу примерно полторы тысячи в месяц? — спрашивает автор видеоролика.

Напомним, в конце июля у жителей посёлка Горняцкого Белокалитвинского района из кранов потекла голубая мыльная жидкость. Причина такого изменения цвета воды неизвестна. По словам местных, они отнесли воду на экспертизу.
Фото: соцсети
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