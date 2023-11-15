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У жителей Каменска из кранов потекла грязная вода

У жителей Каменска из кранов потекла грязная вода
У жителей Каменска-Шахтинского из кранов потекла грязная вода. О коммунальной проблеме рассказали горожане в социальных сетях.

По их словам, жидкость коричневого цвета пошла в домах на улицах Красной и Московской. Из-за этого люди после работы не могли принять душ и помыть посуду.

- После ремонтных работ вместо воды пошла грязь. Как это понимать? Когда этот кошмар с водоснабжением закончится? - написал пользователь сети.

Отметим, что подобные коммунальные проблемы преследуют каменчан около двух лет.
Фото: социальные сети
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