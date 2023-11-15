У жителей Каменска из кранов потекла грязная вода
У жителей Каменска-Шахтинского из кранов потекла грязная вода. О коммунальной проблеме рассказали горожане в социальных сетях.
По их словам, жидкость коричневого цвета пошла в домах на улицах Красной и Московской. Из-за этого люди после работы не могли принять душ и помыть посуду.
- После ремонтных работ вместо воды пошла грязь. Как это понимать? Когда этот кошмар с водоснабжением закончится? - написал пользователь сети.
Отметим, что подобные коммунальные проблемы преследуют каменчан около двух лет.