У жителей Каменска из кранов потекла грязная вода

Фото: социальные сети

У жителей Каменска-Шахтинского из кранов потекла грязная вода. О коммунальной проблеме рассказали горожане в социальных сетях.По их словам, жидкость коричневого цвета пошла в домах на улицах Красной и Московской. Из-за этого люди после работы не могли принять душ и помыть посуду.- После ремонтных работ вместо воды пошла грязь. Как это понимать? Когда этот кошмар с водоснабжением закончится? - написал пользователь сети.Отметим, что подобные коммунальные проблемы преследуют каменчан около двух лет.