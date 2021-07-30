В Ростове на рабочей неделе без света останутся сотни улиц города. Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования. Об этом 2 августа сообщили в ДонЭнерго.Четыре дня с 2 по 6 августа днём и ночью электроэнергии не будет на улицах Татарской от 22 до 50 здания и от 19 до 47, переулка Дербентского от 1 до 11 и от 2 до 14, 1-й Киргизской от 114 до 124 и от 85 до 89, 2-й Киргизской 84 и 85, переулка Суржского от 1 до 31 и от 2 до 36, переулка Клязьменского от 1 до 33 и от 10 до 30, Тверского от 21 до 35 и от 26 до 36, Ладожского от 27 до 39 и от 26 до 34, Свирского от 23 до 31 и от 20 до 38, а также улицы Белорусской от 113 до 145 дома. Включения света на ночь на этих улицах не планируется.Кроме того, в понедельник без света останутся жители улиц Социалистической с 85 по 97 дома, переулка Семашко от 23 до 27 и от 30 до 36, Серафимовича от 66 до 80, Темерницкой от 50 до 54 и от 63 до 69 и Московской от 55 до 57, а также Буйнакской от 28 до 36 здания, переулка Кривошлыковского от 12 до 44 и от 11 до 37 и Граненной от 4 до 8. Однако их эта неприятность ждёт всего на сутки. Ко вторнику электричество снова появится.Также отключения ждут и 3 августа. Без света останутся ростовчане, живущие на улицах Петровской от 52 до 78, проспекте Кировского от 26 до 36, 23 А,Б и 23-33, Социалистической, 153, Журавлева 29-31 и проспекте Богатяновского Спуска 27-31.Аналогичную ситуацию, но уже до 17:00 ждут на улице Мечникова, 140, переулке Соборном 81, 94Б и улице Козлова, 76. Аналогичная ситуация произойдёт на Дундича с 2 по 62 здание и с 1 по 67, Конституционной с 66 до 106 и с 63 до 103, 20-летия Октября с 72 до 114 и с 81 до 125, Кемеровской с 70 до 114 и с 65 до 109, Калужской с 82 до 126 и с 103 до 159, Глинки с 98 до 152 и с 95 до 153, Мурманской с 96 до 164 и с 91 до 153, Камской с 92 до 152 и с 101 до 167, Волжской с 110 до 156 и с 101 до 147, Брестской с 2 до 36, 1-й Грамши с 1 до 55 и с 2 до 66, 2-й Грамши с 35 до 91 и с 36 до 98, Гончарова с 2 до 38 и с 1 до 39, Можайской с 7 до 77, 12 декабря с 69 до 93 и с 94 до 118, Физической с 9 до 11 и с 8 до 12, Карбышева с 9 до 35 и с 2 до 42, переулках Зимовниковском с 2 до 12 и с 1 до 27, Кузнецком с 1 до 51 и с 2 до 28, Цокольном с 1 до 5 и с 2 до 10 и Бойцовском с 11 по 25 дом и с 28 по 40, Верхнем Железнодорожном Проезде с 39 по 65, Матросова с 2 по 54 и с 3 по 47, Минаева с 19 по 21 и с 41 до 45, улице Портовой с 245 до 315, а также 221, 263/76 и с 254 до 334, переулках Рабфаковском с 1 по 11 и с 2 по 16, Синявском с 1 по 23 и с 2 по 24, Туристском с 1 по 19 и с 2 по 16, Чичеренском с 1 по 13 и с 2 по 18; улицах 2-й Володарского 156, 197-203, 215, 251, Думчева 5, 5А, 6-8; ул Кузнечной с 248 по 338 и с 273 по 347, Магнитогорской с 176 по 196, переулках 1-м Поселковом 7А, 30, 2-м Поселковом 11-13, улице Губаревича 39-117, 46-106, переулке Квартальном с 1 по 9 и с 2 по 16, улицах 5-ой Кольцевой 2, 6-й Кольцевой 9, переулке Кузбасском 1-7, 2-8, улице Профсоюзной с 91 по 119 и с 216 по 296, Разина 2-54, и Ясной 33, 35АКроме того, электричества со вторника по среду не будет на переулке Полесском с 1 по 37 здание и с 2 по 20, Втором переулке с 87 по 131 и с 72 по 134, улице Дранко с 1 по 15 и с 2 по 20, переулках Андижанском с 1 по 33, Верхоянском с 11 по 29, улице Белгородской с 35 по 47 и переулке Пятигорском с 2 по 13 дом.