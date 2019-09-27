В сотнях домов Ростова всю следующую рабочую неделю не будет света



Тысячи ростовчан останутся без света не следующей рабочей неделе. Электричество будут отключать с 30 сентября по 4 октября для исключения аварийных ситуаций, сообщили в компании «Донэнерго». Жители пяти улиц и одного переулка будут терпеть неудобства до 11 октября. В целом за все дни отключения в разные отрезки времени без электричества останутся больше полусотни ростовских улиц, 27 переулков и пять проспектов.



В понедельник, 30 сентября, электроэнергии с 9.00 до 12.00 не будет на улицах Достоевского, 1–49, 6–62, Кима, 2–16, 1–35, Песчаной, 1–15, 21, 4–24, Писательской, 7–65, 10–52, Лесопарковой, 1–54, 13–17, Родниковой, 14, 36–54, 3–17 и в переулках Белозёрском, 48, 48а, Ботанический спуск, 3, Гродненском, 2–6, 3–9, Кумском, 2–6, 3–7, Майкопском, 2–18, 7–33, Силикатном, 14–26, 29–47 и Сулинском, 1–15.



Кроме того, в тот же день с 9.00 до 14.00 свет отключат на улицах Минераловодской, 146, Достоевского, 1–9, 2–12, Некрасовской, 1–73, 4–76, Писательской, 1–5, 2–8, Скачкова, 21–49, 26–34, Песчаной, 21 и в переулках Весёлом, 7–9, 2–16 и Силикатном, 1–25, 12, 12а, 12б.



Также с 9.00 до 16.00 без света останутся улицы Береговая, 10, 25г, 27, Донская, 2–16, 5, 9, 13–31, Нижнедонская, 9, Ульяновская, 10–26 и переулки Семашко, 3 и Соборный, 2а, 6–12, 3–5, 25.



А с 9.00 до 17.00 в последний день сентября света не будет на улицах Кржижановского, 197–211, 222–230, Равенства, 5–39, 8–34 и Солидарности, 210–224.



Во вторник, в первый октябрьский день, без электричества с 9.00 до 17.00 останутся улицы Ереванская, 39, 37-я Линия, 2, Нансена, 98е, 102–112 и проспект Буденновский, 107/4. Также в этот день с 9.00 до 19.00 света не будет еще на трех улицах: Каяльской, 2–114, Путевой, 1–55 и 3-й Левой, 1–45, 2–50.



В среду, 2 октября, с 9.00 до 16.30 неудобства будут терпеть жители улицы 26-я Линия, 47/4, проспекта Шолохова, 126, 126«з», 128 и переулка Машинного, 6, а с 9.00 до 17.00 - жители улиц Черевичкина, 6–28, 13, Рябышева, 11–33, 8–26, Тюхряева, 29–39, 28–38, 30-я Линия, 14–32, 11–29, 32-я Линия, 24–62, 19–59, Нансена, 103/1 и Шеболдаева, 2б (гаражи).



Также в этот день с 9.00 до 19.00 света не будет на улицах Кржижановского, 1–75, 2–94, Герцена, 13–89, Владиленской, 1–187, 2–126, А. Блока, 1–43, 2–36, Якуба Колоса, 1–25, 2–30, Гельца, 19–35, 10–26, Шатурской, 1–23, 2–16, Солидарности, 1–129, 2–114 и Детской, 1–79, 2–72, а также в переулках Норильском, 1–13, 2–42, Боковском, 1–11 и Рационализаторском, 1–53, 2–38.



В четверг, 3 октября, с 9.00 до 17.00 электроэнергии не будет на улицах Татарской, 22–50, 19–47, 1-й Киргизской, 114–124, 85–89, 2-й Киргизской, 84, 85, Белорусской, 113–145, в переулках Дербентском, 1–11, 2–14, Суржском, 1–31, 2–36, Клязьминском, 1–33, 10–30, Тверском, 21–35, 26–36, Ладожском, 27–39, 26–34, Свирском, 23–31, 20–38 и на проспектах Космонавтов, 32, 32а, 32б, 34, 34/2, 34а, 34б, 34/1, 36, 36/1, 36/3 и Королева, 21/32, 21б, в.



Кроме того, с 1 по 4 октября с 9.00 до 17.00 свет будут отключать на улицах Владиленской, 1–55, 2–38, Кржижановского, 1–41, 2–56, Герцена, 13–61 и в переулках Бакинском, 1–9, Норильском, 1–7, 2–8 и Рационализаторском, 1–31, 2–24. А с 9.00 до 16.00 электричества не будет на улицах Красной, 30–82, 49–97, 6-й Кольцевой, 93а, 93/1, 93/2, 82–84 и на проспекте Стачки, 122–156.



Самое длительное отключение ждет жителей еще четырех улиц и одного переулка Ростова. С 30 по 11 сентября с 9.00 до 17.00 электроэнергии не будет на улицах 1905 года, 1–9, 2–10, Делегатской, 1–17, Лениногорской, 2–18, Оли Первеевой, 2–16, 1–15 и в переулке Мебельном.