В начале рабочей недели без света останутся десятки улиц Ростова. О массовых отключениях 12 июля сообщили на сайте Донэнерго.Отключения начнутся в понедельник. До 17:00 света не будет на улице Орской, с 21 по 29 дом, на Киргизкой, с 19 по 39 дом, в переулках Игарском, от 1 до 27 и от 2 до 34, Днепровском, с 1 по 31 и с 2 по 34 дом. С 9:00 до 15:00 без света останутся три дома на улице Левобережной - №№ 11, 13, 17. Кроме того, электричество отключат на пляже.Электроэнергии также лишатся жители улицы Малюгина, с 253 по 299 и с 316 по 338 дома, Филимоновской, с 319 по 341 и с 248 по 252, а также переулка Нахичеванского, от 71 до 77 и от 68 до 84 дома. На этих участках свет отключат 12 и 13 июля.Во вторник с 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители улиц Вавилова, с 56 по 88 и с 69 по 85 дом, Дундича, с 26 по 62 и с 23 по 67, а также Конституционной, с 66 по 84 и с 63 по 101. Похожая ситуация постигнет ростовчан, живущих на улицах 20-летия Октября, с 72 по 114 и с 81 по 125, Кемеровской, с 70 по 114 и с 65 по 109, Калужской, с 82 по 96 и с 103 по 127, Глинки, с 98 по 120 и с 95 до 119, Мурманской, с 96 по 126 и с 91 по 117, Камской, с 92 по 118 и с 101 по 127. Также отключения настигнут улицу Волжскую, 110-138, 101-127, Брестскую, 2-36, Карбышева, 30-42, 1-ю Грамши, 15-39, 30-60, 2-ю Грамши, 57-91, 54-72, Гончарова, 26-38, 29-39, Можайскую, 35-47, Рябышева, 68-92, 95-127, переулок Клавишный, 21-43, 28-38 и улицу Черевичкина, с 80 по 90 дом.Кроме того, 13 июля полностью обесточат Неклиновскую, Смелую, Ольгинскую, Облиевскую, Полоцкую, Монтажную, Днепроградскую и Инженерную улицы. Также без света останутся переулки Радиаторный и Изыскательский.Как сообщают в организации, все отключению связаны с техническим обслуживанием электросетей.