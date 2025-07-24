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Глава Ростова Александр Скрябин посетил мастерскую Сергея Олешни

Глава Ростова Александр Скрябин посетил мастерскую Сергея Олешни
Глава Ростова Александр Скрябин посетил творческую мастерскую Сергея Николаевича Олешни. В настоящее время в мастерской создается стела, которая уже в скором времени будет установлена на въезде со стороны улиц Таганрогской и Малиновского. Идею установить стелу предложила активная группа жителей Октябрьского района донской столицы. Горожане предложили заменить «Мяч с флагами».

На постаменте новой стелы будут размещены гербы России, Ростовской области и нашего города, а также надпись: «Ростов-на-Дону — город воинской славы». Это не просто символы, а отражение нашей истории.

- По задумке авторов, композиционное решение стелы символизирует единение всего российского народа в борьбе за независимость страны, - отметил Александр Скрябин. - Хочу напомнить, что по поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Борисовича Слюсаря, въездная группа со стороны ул. Таганрогской будет благоустроена. Наши въездные группы в город должны быть благоустроены и связаны с историей и его образом.
Фото: Администрация Ростова.
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