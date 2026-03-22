Фото: Нейросеть

В Ростове на новой рабочей неделе пройдут массовые отключения электроэнергии. График отключения опубликовали на сайте «Донэнерго».В первый рабочий день недели, 23 марта, с 9:00 до 17:00 без электричества останутся дома на улице Тибетская 3-41, 30-68; улице 2-я Краснодонская 32-36, 47-69; переулке Памирский 1-47, 2-34; переулке Измаильский; переулке Кутаисский; улице Зерноградская 1-47, 2-20; улице Тибетская 78-102; улице Скифская 55; улице Меотская; переулке Автосборочный 1-6; улице Вавилова 54, 54А, 60, 68; 70, 70Б, 71, 71/1; проспекте Королева 1А, 1Б, 1В, 1Г; улице Неклиновская 43А, 45А; улице Ульяновская 33-41, 32-44, 58; улице Донская 44-46; переулке Газетный 10, 11.Также в этот день с 9:00 до 14:00 лампочки погаснут на улице Пушкинская 123/67, 109, 117-123, 78, 92-102; проспекте Ворошиловский 36, 69-75, 75/124; улице М. Горького 118.Кроме того с 23 по 27 марта электричества не будет на улице Пушкинская 123/67, 109, 117-123, 78, 92-102; проспекте Ворошиловский 36, 69-75, 75/124; улице М. Горького 118; улице Полторацкого 72-96; улице Цимлянская 1-27, 2-24; улице Чкалова 75-97, 92-118; улице Кировоградская 19-47, 28-50; улице Димитрова 52-74, 45-55. Горожане будут сидеть без света с 9:00 до 17:00.Во вторник, 24 марта, с 9:00 до 17:00 коммуникация будет отсутствовать в домах на улице Шеболдаева 93-99; улице Тракторная 36-48, 41-79; улице Борисоглебская 58-72, 75-93; улице Иловайская 31-51, 36-64; переулке Технологический 8, 10; переулке Курильский; переулке Эксковаторный; переулке Рыбалкина; улице 18 линия 90-98; улице Лекальная 10-12; переулке Больничный 1-27; переулке Лечебный 21-27, 18-28; улице Амбулаторная 1-39, 4-8; переулке Весенний 1-35, 2-36; переулке Глубокий 1-15, 2-16; переулке Котельный 1-5, 4-6; переулке Луганский 1-9, 2-8; переулке Луначарского 1-7, 2-4; переулке Маратовский 7-13, 2-14; переулке Нестерова 1-23, 2-26; улице Портовая 33-87, 66а; переулке Рыночный 1-21, 2-36; улице Скрябина 1-27, 4-44; переулке Чайкиной 3-15, 4-8; переулке Анри Барбюса 1-15, 2-18; переулке Барнаульский 4-12, 5-9; переулке Бобруйский 2-14, 3-15; переулке Виражный 5-19; переулке Готвальда 1-21, 2-18; переулке Жигулевский 2-6, 3-5; улице Загорская 2-8; переулке Зеркальный 1-15, 2-12; улице Петрашевского 1-35, 2-12; улице Портовая 1-23, 30-72; переулке Профильный 1, 2-10; переулке Юных Коммунаров 1-13, 2-10; улице Мечникова 144, 148-152; улице Текучева 141, 141А, 141Б, 143; переулке Семашко 132, 117А; улиуе Ульяновская 45-63, 44/10, 58-60; улице Донская 44-46; переулке Газетный 10; улице Баумана 64, 70; проспекте 40- летия Победы 246-308; улице Красных Партизан 86-94, 81-87; улице Каменогорская 1-11, 2-16; улице Пахотная 135-191, 186-234; переулке Кузнецкстроевский 8-100, 5-83; улице Новостроевская 221-245, 234-248; переулке Таллинский 36-48, 39-61; Аксайском районе, 7км севернее хутора Маяковского литер «А»; улице Левобережная 8-28, 60-96, 45-153; улице Чемордачка 4 А, 11-23/72, 50, 69-113.Вдобавок в это день электричество не будет бежать по проводам в домах на переулке Крепостной 101-113, 114-124; улице М.Горького 249-255, 267; улице Восточная 39-43, 50-54; улице Красноармейская 248-262, 157. Время отключения продлится с 9:00 до 16:00.В середине рабочей недели, 25 марта, с 9:00 до 17:00 электроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам: улица Амбулаторная 24/1, 153, 95-115; улица Гастелло 1-21, 2-18; переулок Глиссерный 1-53, 2-52; переулок Гудермесский 1-7, 2-24; улица Днепростроевская 7-47, 14-62; переулокЕрмака 1-33, 2-44; переулок Житомирский 1-3; улица Интернациональная 33-41, 42-48; улица Кочубея 2-50, 3, 13; переулок Народный 1-3, 6-10; переулок ОГПУ 1-13; улица Перекопская 19-59, 22-78; переулок Пинский 1-13, 2-16; улица Подгорная 1-57, 2-20, 42-58; улица Портовая 106-188; 101-207, 221; переулок Самошкина 2-4; переулок Саперный спуск 1-51, 2-54; переулок Шефский спуск 1-61, 2-58; переулок Булановский 1-31, 2-54; переулок Деревянко 1-27, 2-32, 40-46; переулок Марийский 2-36, 3-23; переулок Демьяна Бедного 1-29, 2-32; переулок Авроры 1-25, 2-18; улица Амбулаторная 61-91, 14а, 55; переулок Декабристов 1-15, 2-20; переулок Новосибирский 1-19, 2-26; переулок Маратовский 5, 2-6; переулок Осовиахимовский 1-7, 2-8; улица Перекопская 1-19, 2-22; переулок Поповского 1-25, 2-34; улица Портовая 87-97; переулок Рабочий 1-15, 2-14; переулок Самошкина 1-29, 10-38ж; улиуа Мечникова 75Д, 77Д, 140, 142, 144, 146А; переулок Соборный 94Б; переулок Крыловской 10/13; улица Красных Зорь 13-15; улица Петровская 3; улица Тюхряева 4-20, 11-31; улица Буйнакская 2-10, 1-7; улица 28 линия 45-59; улица 30 линия 34-74,33-69; улица 32 линия 59-79, 62-76; улица Рябышева 7-11, 6-8; улица Тюхряева 3-9; улица 28-я Линия 20-50, 11-43; проспект Шолохова 31,31А, 128, 128/1; улица Новостроевская 173-219, 182-230; улица Книжная 177-217, 196-248; переулок Гарибальди 35-81, 28-78; переулок Руднева 59-73, 54-78; проспект 40 лет Победы 226; проспект 40 Лет Победы 83, 87/1, 87/2, 89, 91.С 9:00 до 14:00 свет выключат на улица Красноармейская 170, 172-174; проспекте Ворошиловский 77; улица М.Горького 155.А с 9:00 до 19:00 обесточат переулок Суздальский 17, 19.В предпоследний рабочий день недели, 26 марта, коммуникация перестанет поступать на улице 1-я Баррикадная 36; переулке Ковалёва 1-13, 2-12; переулке Медный 8; улице Русская 9-19, 32-74, 68/10; улице Токарная 29-31, 44-70, 80/6, 82/3, 50А, 60А, 2/3; улице Мечникова 75, 75/Д, 77/Д, 77/е 77/ж, 79/1; переулке Крыловской 10/13; улице Красных Зорь 13-15; улице Петровская 3; улице Станиславского 128-132, 89-97; проспекте Соколова 4-10; улице Белорусская 37-61, 2-80; улице Киргизская 31-37, 38-48; переулке Хибинский 65-91, 66-90; переулке Кубанский 69-115, 68-108; переулке Манычский 33-91, 36-92; переулке Сальский 33-101, 44-82; переулке Медведецкий 47-71, 48-66; переулке Хопёрский 39-41, 44-48; переулке Донецкий 39-69, 66-96; переулке Игарский 63-83, 66-84; переулке Днепровский 63-79, 64-78. Света по этим адресам не будет с 9:00 до 17:00.Временные отключения электричества будут связаны с техническим обслуживанием оборудования.