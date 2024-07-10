В Ростове на Театральной площади обновят тротуарную плитку

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В Ростове-на-Дону обновят тротуарную плитку на Театральной площади. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который выполнит работу.Ранее сообщалось, что управление собирается благоустроить пять объектов по всему городу. Кроме Театральной площади, в список входили дороги возле Лечебно-реабилитационного центра № 1, остановок «СИиТО», «Улица Лелюшенко» и «Микояна».Сейчас пришло время привести в порядок тротуарную плитку на Театральной площади. В этом году планируется отремонтировать участок дороги от остановки «Театральная площадь» до Театрального проспекта, который проходит вдоль парка Октябрьской революции.Согласно документации, подрядчик должен завершить работу до 1 октября. Из бюджета донской столицы на новую плитку выделено 1,6 миллиона рублей.