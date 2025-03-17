В Ростове на новой рабочей неделе похолодает до -3 градусов

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В Ростове на новой рабочей неделе резко похолодает до -3 градусов. Прогнозом с 17 по 21 марта поделились специалисты Гидрометцентра.В понедельник, 17 марта, днем будет облачно. Температура будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ближе к ночи похолодает до 0. Ветер слабый. Осадков не ожидается.Погода 18 марта будет пасмурной. Днем – от +10 до +11 градусов. К ночи температура опустится до +1. В течение дня поднимется ветер до 8 метров секунду.В среду ожидается похолодание. Днем столбик термометра покажет не больше +5 градусов. К ночи опустится до -1. Вероятен также ветер. Скорость порывов будет достигать 13 метров в секунду.В четверг и пятницу в донской столице будет холодно. Днем температура будет колебаться от +5 до +8 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до -2. Скорость ветра достигнет 13 метров в секунду.