В Ростове будет пасмурно и прохладно на короткой рабочей неделе

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В Ростове-на-Дону будет пасмурно и прохладно на короткой рабочей неделе. Прогнозом погоды поделились в Гидрометцентре.Во вторник, 5 ноября, ожидается облачная погода. Днем температура составит +3 градуса, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость порывов ветра может достигать 11 метров в секунду. В среду, 6 ноября, прогнозируется дождь. Днем температура поднимется до +5 градусов, а вечером опустится до +4 градусов.В четверг, 7 ноября, небо будет затянуто облаками. Температура днем поднимется до +10 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. В пятницу, 8 ноября, будет пасмурно. Днем температура составит +10 градусов, а вечером опустится до +6 градусов.