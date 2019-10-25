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В Ростове на покупку коммунальной техники потратят порядка 90 млн рублей

В Ростове на покупку коммунальной техники потратят порядка 90 млн рублей
Почти 90 миллионов рублей потратят на покупку коммнальной техники в Ростове-на-Дону. Такую информацию на сайте госзакупок разместил Департамент ЖКХ и энергетики города. Средства возьмут из бюджета Ростова и резервного фонда Донского региона.

В бумагах указано, что подрядчик должен предоставить снегопогрузчик, прицеп подметально-уборочный, самосвал и машины для содержания дорог. Закупить технику нужно до 16 декабря 2019 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 ноября. Спустя два дня пройдёт электронный аукцион, с помощью которого определят победителя.

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