В Ростове на покупку коммунальной техники потратят порядка 90 млн рублей



Почти 90 миллионов рублей потратят на покупку коммнальной техники в Ростове-на-Дону. Такую информацию на сайте госзакупок разместил Департамент ЖКХ и энергетики города. Средства возьмут из бюджета Ростова и резервного фонда Донского региона.



В бумагах указано, что подрядчик должен предоставить снегопогрузчик, прицеп подметально-уборочный, самосвал и машины для содержания дорог. Закупить технику нужно до 16 декабря 2019 года.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 ноября. Спустя два дня пройдёт электронный аукцион, с помощью которого определят победителя.