На покупку 6 коммунальных машин в Ростове потратят более 46 млн рублей



Более 46 миллионов рублей потратят в Ростове на покупку коммунальной техники. Такую заявку на сайте госзакупок разместил Департамент ЖКХ и энергетики донской столицы. Поставщика определят 18 сентября с помощью электронного аукциона. Деньги выделяют из городского и областного бюджетов.



Отмечается, что исполнителю необходимо предоставить шесть машин. Каждая должна быть оснащена оборудованием, необходимым для чистки дорог, уборки снега, льда и прочего.