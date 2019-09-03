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На покупку 6 коммунальных машин в Ростове потратят более 46 млн рублей

На покупку 6 коммунальных машин в Ростове потратят более 46 млн рублей
Более 46 миллионов рублей потратят в Ростове на покупку коммунальной техники. Такую заявку на сайте госзакупок разместил Департамент ЖКХ и энергетики донской столицы. Поставщика определят 18 сентября с помощью электронного аукциона. Деньги выделяют из городского и областного бюджетов.

Отмечается, что исполнителю необходимо предоставить шесть машин. Каждая должна быть оснащена оборудованием, необходимым для чистки дорог, уборки снега, льда и прочего.

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