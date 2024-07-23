В Ростове жители дома на Зорге пожаловались на заросли амброзии во дворе

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В Ростове двор на Зорге заполонила амброзия. Снимки с места горожане разместили в соцсетях 23 июля.По словам горожан, амброзия появилась во дворе дома № 70/1. На кадрах видно, что сорняк достигает в высоту около метра. Недалеко от зарослей располагается детская площадка. Ежедневно родители приводят туда малышей, чтобы поиграть.- Весь двор в амброзии! - сообщили пользователи в соцсетях.Не исключено, что аллергики, проживающие в доме, могут почувствовать себя плохо. В период цветения амброзии пыльца с ветром распространяется и попадает в дыхательные пути, вызывая сильнейшую аллергию.Кроме того, за нескошенный сорняк полагаются штрафы. За нарушение граждане заплатят до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридические лица – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.