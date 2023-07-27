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В Ростовской области выросла амброзия в высоту с человеческий рост

В Ростовской области выросла амброзия в высоту с человеческий рост
В Семикаракорске Ростовской области жители утопают в зарослях амброзии. Кадры сорняка 27 июля опубликовали горожане в соцсетях.

По словам местных жителей, заросли амброзии появились на улице Солнечной, возле домов № 57 и № 61. На снимках видно, что сорняк заполонил большую территорию. Растения достигли в высоту человеческого роста.

- Буйным цветом растет и вот-вот зацветёт амброзия. В этом году эти участки вообще никто не косил. Трава начинает сохнуть. Вероятно, в администрации ждут грандиозного пожара, для того чтобы начать действовать? - добавили местные жители.

Напомним, что при цветении амброзия образует пыльцу. Она попадает в дыхательные пути и вызывает сильную аллергию.

В администрации Семикаракорского района сообщили, что за сорной растительностью на придомовой территории должны следить собственники. С ними провели профилактическую беседу, а часть амброзии удалось скосить. Однако большой участок все еще остался нескошенным.

Напомним, нарушители заплатят крупный штраф за нескошенные сорняки. Граждане заплатят до 3 000 рублей, должностные лица – от 8 000 до 30 000 рублей, юридические – от 25 000 до 70 000 рублей.
Фото: СоцСети
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