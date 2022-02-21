В Ростове на одной из центральных улиц просела тротуарная плитка

Фото: Фото: bg.rostov-gorod.ru.

В центре Ростова снова просела тротуарная плитка. Дефект в пешеходной зоне образовался на проспекте Буденновском, напротив дома №59А.В темное время суток из-за полуразбитого просевшего тротуара запросто можно упасть. Проблемными местами города возмущены и мамочки с колясками - проехать здесь довольно сложно. Глубина ямы небольшая, сантиметров 10. Однако поверхность внутри неровная - оттуда торчит плитка, засыпанная землей.Горожане неоднократно жаловались на просевшие тротуара, но ситуация регулярно повторяется. Стоит специалистам решить одну проблему, как тут же подобная появляется в другом месте.