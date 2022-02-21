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В Ростове на одной из центральных улиц просела тротуарная плитка

В Ростове на одной из центральных улиц просела тротуарная плитка
В центре Ростова снова просела тротуарная плитка. Дефект в пешеходной зоне образовался на проспекте Буденновском, напротив дома №59А.

В темное время суток из-за полуразбитого просевшего тротуара запросто можно упасть. Проблемными местами города возмущены и мамочки с колясками - проехать здесь довольно сложно. Глубина ямы небольшая, сантиметров 10. Однако поверхность внутри неровная - оттуда торчит плитка, засыпанная землей.

Горожане неоднократно жаловались на просевшие тротуара, но ситуация регулярно повторяется. Стоит специалистам решить одну проблему, как тут же подобная появляется в другом месте.
Фото: Фото: bg.rostov-gorod.ru.
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