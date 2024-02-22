Фото: Ростов ру

В предпраздничный день в Ростове ожидается массовое отключение света. Неудобства связаны с техническим обслуживанием оборудования. Об этом предупредили в «Донэнерго».В четверг, 22 февраля, с 9:00 до 15:00 электроэнергии не будет на улице Черепахина 33-91, 16-70; улице Катаева 67-91, 46-70; улице Варфоломеева 15-51, 32-70; переулка Приволжский 4-30, 1-13; 1-го переулка 1-39, 2-40; 2-го переулка 19-21; улицы Малюгиной 3-61, 4-42; улицы Эстонской 49АС 9:00 до 16:00 с аналогичными неудобствами столкнутся жители улицы 1-я Круговая 1-13, 2-10; улицы 2-я Круговая 1-15, 4-18; улицы Парижской Коммуны 49-51, 60-62; улицы Плеханова 23-83, 70-122; проспекта Стачки 79-153, 76/26; переулка Островского 81-93, 78-92; улицы М. Горького 73-95; улицы Красноармейская 90, 108.Электричества не будет в домах с 9:00 до 17:00 в домах на улице Борко 8, 10, 10/1; улице Волкова 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6; улице Мечникова 126/А, 126/Б, 128, 128/А, 130; улице Дранко 108, 110, 110/А, 139, 141; переулке Халтуринском 206, 206/Б, 208/137, 210, 212; улице Инициативная 2-14, 1-79; улице Стальского 2-76, 1-41; улице Лисичанская 2-32, 7-19; улице Ногинская 1-25, 2-32; улице Куприна 1-43, 2-46; улице Фадеева 1-39, 2-36; улице Писемского 1-29, 2-38; улице Лескова 11-31, 18-32; улице Гомельская 1-19, 2-18; улице Вересаева 1-99, 2-86; улице Щедрина 1-31, 12-28; улице Сурикова 1-33,2-36; улице Гикало 1-37, 2-30; переулке Лётный 1-5, 2-6; улице Камо 1-5, 2-14; улице Саранской 1-21, 2-26; улице Щорса 11-31,14-30; улице Алма-Атинской 1/254, 7-59, 2-98; улице Щаденко 2/256, 2-32, 1-33; улице Щорса 1-9, 2-12; улице Минина 2-18, 7-17; улице Рябышева 68-92, 95-127; переулке Клавишный 21-43, 28-38; улице Черевичкина 80-106/2 , 91-99; переулке Александровский спуск 1-161, 2-158; переулке Водопроводном 2, 102-104, 1-7; переулке Ветреном.Лампочки с 13:00 до 17:00 погаснут на улице Красной 41; улице Крупской 6-28, 1-39; площади Рабочая 32а, 34а; проспекте Стачки 120/73; улице Шмидта 1-19.