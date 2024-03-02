В Ростове запланировано массовое отключение света в начале рабочей недели

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В Ростове в начале рабочей недели тысячи жителей останутся без света. Информацию об этом сообщили на сайте администрации города.В понедельник, 4 марта, электроэнергии с 9:00 до 16:00 не будет в домах на улице Прогрессивной, 6-14; проспекте Коммунистическом, 11/2-11/5, 13/2-13/5; улице 1-й Краснодарской, 92, 92/1-92/7.С 9:00 до 17:00 лампочки погаснут на улице Вагулевского, 31-53, 20-44; улице Балашовской, 1-7, 2-8; в переулке Вагонном, 2-12, 3-19.С 10:00 до 11:00 без света останутся жители домов на улице Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 70, 70Б, 71, 71/1; проспекте Королева, 1А, 1Б, 1В, 1Г; улице Неклиновской, 43А, 45А.В этот же день электричества с 10:00 до 16:00 не будет в домах на улице Нансена, 81, 81А, 85.Во вторник, 5 марта, отключения ожидаются с 9:00 до 16:00 на улице Крайней, 12-24; улице Красноармейской, 162; улице Максима Горького, 147А-149; в переулке Семашко, 82-92, 71-73; на улице Волгодонской, 44-62, 45-61; улице Гризодубовой, 46-60, 61-65; улице Доброхимовской, 77-89, 80-88; улице 2-й Краснодарской, 75-113; улице Лазаревской, 31-37, 32-40; улице Проселочной, 36-42; улице Ревкомовской, 115-125, 116-122; улице Калиновской; улице Сельской; улице Константиновской, 2-18, 41-45; в переулке Обуховском; переулке Партизанском; переулке Шарнирном; переулке Семафорном; переулке Автомобильном, 1- 21, 2-18; переулке Казахстанском; переулке Искрянском; переулке Дагестанском; переулке Якутском и переулке Узбекском.Света с 9:00 до 17:00 у жителей не будет на улице Нансена, 137-299; улице Ленина, 127А; улице Турмалиновской, 1-57, 2-54; улице Красноводской, 1-9; в переулке Уфимском, 11-19, 12-22; переулке Автобусном, 10-20; переулке Таманском, 9- 23; на улице Нансена, 134-144; улице Борко, 8, 10, 10/1; улице Волкова, 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6.Лампочки погаснут с 9:00 до 18:00 у горожан, проживающих в домах на проспекте 40-летия Победы, 37-57; улице Листопадова, 107-121, 90-98; улице 3-я Линия, 56-86, 69-111; улице 5-я Линия, 56-94, 55-101; улице Нижегородской, 33-49А, Б, В, Г, 34-112; улице Листопадова, 100-108, 176-180; улице Искусственной, 72-98, 47-69; улице Марти, 17.На следующий день, 6 марта, без электричества с 9:00 до 16:00 останутся жители домов на улице Ставского, 28-36; улице Трудящихся, 51-131, 60-126; в переулке Ярославском, 9-13.С 9:00 до 17:00 света не будет на улице Закруткина, 38-62, 35-47; улице Советской, 32-40; улице Мясникова, 75-93; улице 1-я Линия, 14-40, 15-31; улице 3-я Линия, 20-32, 15-33; улице 5-я Линия, 2-26, 7-31; улице 7-я Линия, 1-21, 2-20; улице 9-я Линия, 2-4; в переулке Соборном, 88/282.С 9:00 до 18:00 лампочки погаснут у ростовчан, живущих на улице 1-й Киргизской, 37-55, 46-72; улице 2-й Киргизской, 32-46, 45-71; улице Казахской, 36-62; в переулке Уральском, 31-61, 36-66; переулке Ухтомском, 1-69, 2-74; переулке Хибинском, 1-65, 2-66; переулке Кубанском, 1-69, 2-68; на улице Белорусской, 61-65; в переулке Манычском, 3-31, 6-34; переулке Сальском, 1-27, 2-24; на улице Малюгиной, 147-161, 102-126; в переулке Островского, 119-121.Свет 7 марта отключат с 9:00 до 16:00 на улице Новаторов, 16/1, 18, 18/1, 20, 22А; улице Врубовой, 4/1; в переулке Автомобильном, 32, 32А.В ведомстве сообщили, что отключения связаны с проверкой оборудования линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов.