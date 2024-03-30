В Ростове сотни жителей останутся без света на новой рабочей неделе

Фото: Ростов ру

В Ростове в первую рабочую неделю апреля сотни горожан останутся без света. Информацию об этом сообщили в «Донэнерго».В понедельник, 1 апреля, света не будет с 9:00 до 17:00 в домах в на улице Налбандяна, 1-7, 2-8, 79–95, 72–84; улице Ченцова, 92–104, 31; улице 4-й Линии, 36–82, 41–87; улице 6-й Линии, 38–86, 29–73; улице Мурлычева 7-11, 2-14; улице 24-й Линия 1-23, 2-18; улице 26-й Линии 12, 18, 24.В этот же день с 10:00 до 12:00 лампочки погаснут на улице Вавилова 69Е.Обесточенными с 9:00 до 16:00 окажутся жители на улице Пугачева, 25-27, 28–46; улице Молодежной, 61–83, 62-78; улице Грисенко 7-17, 8-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12; улице 26 июня 107-127; улице Брянская 1-13, 2-12; переулке Сочинский 1-13, 2-12; переулке Туапсинский 1-11, 35, 2-58.С 9:00 до 17:00 электричество отключат улице Мелитопольская 7-41, 8-20; улице 12 Декабря 42-68, 31-47; улице Пугачёва 2-24, 1-23; улице Молодёжная 32-60, 29-59; улице Экономическая 1-23, 4-22; улице Курчатова 4А-64; переулке Самоходный 2-28, 1-13; улице Грисенко 7-17; улице 6-я линия 22, 26; улице 2-я линия 1-17, 2-8; улице 4-я линия 19-39, 20-38; улице Мурлычёва 87-97, 74-82; улице 1-я Майская 41-61, 40-54; улице Текучева 139, 139/А; переулке Семашко 117, 117/Г.С 13:00 до 15:00 света не будет на улице 2-й Краснодарской, 129.В среду с 9:00 до 16:00 лампочки погаснут в домах на проспекте 40-летия Победы 37-57.Электричества с 9:00 до 17:00 не будет в переулке Семашко, 117/А, 117/Б, 117/В; улице Рябышева, 68–92, 95–127; в переулке Клавишном, 21–43, 28–38; на улице Черевичкина, 80–90; улице Механизаторов, 6–10, 3, 11–15; улице Орской, 10/4.На следующий день света с 8:00 до 17:00 электроэнергию отключат в домах на улице Закруткина 61, 64; улице Н. Нольная 6; 1-й Линии 6.С 9:00 до 16:00 электричества не будет на улице Евдокимова 35 БСМП- 2; улице Бодрая 99.Без света с 9:00 до 17:00 жители домов на улице Мечникова, 142а; переулке Соборный, 94/а, 94/г, 94/е; улице Закруткина, 61, 64; улице Нижненольная, 6; 1-й Линии, 6; улице Нансена, 337–351; улице Зырянская; переулке Туркменский; переулке Чернышевского; улице Шостаковича, 13–35; улице Крамского, 2–20; улице Поленова, 1–17, 2–18; улице Третьякова, 1–17, 2–10; улице Левитана, 1–9, 2–16; улице Хачатуряна, 1–23,2–16; улице Садоводческая.С 10:00 до 12:00 свет отключат на проспекте Стачки, 201а, 201в, 201–207, 199/1; улице Зорге, 8–12.В пятницу, 5 апреля, с 9:00 до 16:00 обесточат дома на улице Добровольского 19А; улице Орбитальная 8В, 12; проспекте Королева 5/4, 7.С 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в с/т «Агропром».