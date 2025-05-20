Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на Левобережной и Ворошиловском мосту восстановят уличное освещение



Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин провел совещание, посвященное вопросам городского благоустройства и поддержания чистоты. Одним из важных вопросов, затронутых на встрече, стало регулирование рекламы в общественном транспорте. Транспортному департаменту дано указание до 1 июня демонтировать рекламные материалы с окон автобусов и перенести их на специально отведенные места, соответствующие утвержденной концепции. Автотранспортные предприятия уже проинформированы об изменениях в правилах размещения рекламы.

В Ростове на Левобережной и Ворошиловском мосту восстановят уличное освещение


На совещании также обсудили планы по ремонту дорог в рамках реализации проекта «Инфраструктура для жизни».

- Еще раз подчеркнул главам районов, что мы уходим от формулировки «бесхозная территория» — каждый участок нашего города требует внимания и заботы, – отметил Александр Скрябин.

Глава города поручил возобновить работу освещения на Ворошиловском мосту и улице Левобережной. Ревизия должна завершиться до 1 июня, после чего стартуют основные работы. Завершить восстановление, включающее замену неисправных элементов, выявление повреждений, ремонт кабельных линий и замену опор, пострадавших в авариях, планируется до 5 сентября 2025 года.



Стоит отметить, что улица Левобережная протяженностью 11 километров оснащена более чем 400 светильниками. В 2018 году, в период подготовки к чемпионату мира по футболу, здесь была проведена модернизация системы освещения.

Ранее по инициативе Александра Скрябина было восстановлено освещение на улице Станиславского, которое не функционировало с 2019 года.
Фото: Администрация города Ростова-на-Дону
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.