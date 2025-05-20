В Ростове на Левобережной и Ворошиловском мосту восстановят уличное освещение

Фото: Администрация города Ростова-на-Дону

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин провел совещание, посвященное вопросам городского благоустройства и поддержания чистоты. Одним из важных вопросов, затронутых на встрече, стало регулирование рекламы в общественном транспорте. Транспортному департаменту дано указание до 1 июня демонтировать рекламные материалы с окон автобусов и перенести их на специально отведенные места, соответствующие утвержденной концепции. Автотранспортные предприятия уже проинформированы об изменениях в правилах размещения рекламы.На совещании также обсудили планы по ремонту дорог в рамках реализации проекта «Инфраструктура для жизни».- Еще раз подчеркнул главам районов, что мы уходим от формулировки «бесхозная территория» — каждый участок нашего города требует внимания и заботы, – отметил Александр Скрябин.Глава города поручил возобновить работу освещения на Ворошиловском мосту и улице Левобережной. Ревизия должна завершиться до 1 июня, после чего стартуют основные работы. Завершить восстановление, включающее замену неисправных элементов, выявление повреждений, ремонт кабельных линий и замену опор, пострадавших в авариях, планируется до 5 сентября 2025 года.Стоит отметить, что улица Левобережная протяженностью 11 километров оснащена более чем 400 светильниками. В 2018 году, в период подготовки к чемпионату мира по футболу, здесь была проведена модернизация системы освещения.Ранее по инициативе Александра Скрябина было восстановлено освещение на улице Станиславского, которое не функционировало с 2019 года.