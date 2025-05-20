Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону до 1 июня планируется убрать рекламу с окон внутри автобусов

В Ростове-на-Дону до 1 июня планируется убрать рекламу с окон внутри автобусов
В Ростове-на-Дону до 1 июня планируется убрать рекламу с окон внутри автобусов. Об этом объявил глава города Александр Скрябин.

Ранее жители выражали недовольство тем, что рекламные объявления мешают обзору из окон. Местные власти обратили внимание на эту проблему.

Как сообщил Александр Скрябин на очередном планерном совещании, департаменту транспорта поручено до 1 июня убрать рекламу с окон внутри автобусов и разместить её в установленных местах в соответствии с разработанной концепцией.

В рамках совместной работы Департамента транспорта и Управления наружной рекламы города были созданы новая стратегия и формат для размещения рекламных материалов.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.