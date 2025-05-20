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В Ростове-на-Дону до 1 июня планируется убрать рекламу с окон внутри автобусов. Об этом объявил глава города Александр Скрябин.Ранее жители выражали недовольство тем, что рекламные объявления мешают обзору из окон. Местные власти обратили внимание на эту проблему.Как сообщил Александр Скрябин на очередном планерном совещании, департаменту транспорта поручено до 1 июня убрать рекламу с окон внутри автобусов и разместить её в установленных местах в соответствии с разработанной концепцией.В рамках совместной работы Департамента транспорта и Управления наружной рекламы города были созданы новая стратегия и формат для размещения рекламных материалов.