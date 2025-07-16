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В Ростове на Газетном снова случилась авария на коммунальных сетях

В Ростове на Газетном снова случилась авария на коммунальных сетях
В исторической части Ростова-на-Дону снова случилась авария на коммунальных сетях. Об этом рассказали читатели издания DonDay 16 июля.

В этот раз работники коммунальных служб не смогли устранить последствия аварии, произошедшей на улице Газетный/Серафимовича. В результате на дороге образовалась яма, которую обозначили сигнальной лентой.

По словам местных жителей, подобные проблемы с коммунальными сетями в этом районе наблюдаются уже две недели.
Фото: Дондей
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