В Ростове на Газетном снова случилась авария на коммунальных сетях

Фото: Дондей

В исторической части Ростова-на-Дону снова случилась авария на коммунальных сетях. Об этом рассказали читатели издания DonDay 16 июля.В этот раз работники коммунальных служб не смогли устранить последствия аварии, произошедшей на улице Газетный/Серафимовича. В результате на дороге образовалась яма, которую обозначили сигнальной лентой.По словам местных жителей, подобные проблемы с коммунальными сетями в этом районе наблюдаются уже две недели.