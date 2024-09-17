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В Ростове-на-Дону за получения взять задержали заместителя начальника отдела полиции. Информация стала известна 17 сентября.По информации следствия, заместитель начальника отдела полиции №3 через своего подчиненного предположительно взял денежные средства в размере 200 тысяч рублей. За эти деньги он должен был не привлекать к ответственности определенных лиц за незаконную стоянку автомобилей. Правоохранительные органы задержали мужчину.Как сообщили в Следственном комитете Ростовской области, в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по двум статья: «Посредничество во взяточничестве и «Получение взятки».Подозреваемых находятся под стражей. Решается вопрос об избрании им меры пресечения