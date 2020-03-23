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В Новочеркасске по подозрению во взятке задержали начальника отдела ГИБДД

В Новочеркасске по подозрению во взятке задержали начальника отдела ГИБДД
Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали по подозрению во взятке. Евгения Ганзенко доставили в отдел полиции утром 25 марта.

Начальника ОГИБДД Международного управлением МВД России «Новочеркасское» майора полиции Ганзенко задержали, когда он ехал на работу, сообщает DonDay.ru.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки» и избрании меру пресечения. Следственные действия продолжаются.

Евгений Ганзенко работал не только в правоохранительных органах, но и на кафедре физвоспитания Донского государственного аграрного университета.

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