В Новочеркасске по подозрению во взятке задержали начальника отдела ГИБДД
Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали по подозрению во взятке. Евгения Ганзенко доставили в отдел полиции утром 25 марта.
Начальника ОГИБДД Международного управлением МВД России «Новочеркасское» майора полиции Ганзенко задержали, когда он ехал на работу, сообщает DonDay.ru.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки» и избрании меру пресечения. Следственные действия продолжаются.
Евгений Ганзенко работал не только в правоохранительных органах, но и на кафедре физвоспитания Донского государственного аграрного университета.