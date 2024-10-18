В Ростове-на-Дону в ресторане японской кухни обнаружили кишечную палочку

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В Ростове-на-Дону в одном из ресторанов японской кухни, расположенном на бульваре Комарова, 20, была обнаружена кишечная палочка. Проверку провели сотрудники санитарно-эпидемиологического надзора.В ходе проверки были выявлены нарушения условий хранения скоропортящихся продуктов, а также неудовлетворительное санитарное состояние заведения. Кроме того, выяснилось, что у поваров отсутствуют медицинские книжки.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, бактерии были обнаружены на всех умывальниках и руках работников. Также были выявлены бактерии группы кишечной палочки и другая микрофлора в роллах.За грубые нарушения санитарных норм ресторан был закрыт на месяц.