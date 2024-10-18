Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону в ресторане японской кухни обнаружили кишечную палочку

В Ростове-на-Дону в ресторане японской кухни обнаружили кишечную палочку
В Ростове-на-Дону в одном из ресторанов японской кухни, расположенном на бульваре Комарова, 20, была обнаружена кишечная палочка. Проверку провели сотрудники санитарно-эпидемиологического надзора.

В ходе проверки были выявлены нарушения условий хранения скоропортящихся продуктов, а также неудовлетворительное санитарное состояние заведения. Кроме того, выяснилось, что у поваров отсутствуют медицинские книжки.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, бактерии были обнаружены на всех умывальниках и руках работников. Также были выявлены бактерии группы кишечной палочки и другая микрофлора в роллах.

За грубые нарушения санитарных норм ресторан был закрыт на месяц.
Фото для иллюстрации DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.