Новейшая бронетехника пройдёт в колонне парада Победы в Ростове-на-Дону



В параде Победы, который пройдёт в Ростове-на-Дону, примет участие новейшая техника. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Южного военного округа.



Жители города увидят более 15 бронетранспортёров БТР-82АМ. Их представит соединение морской пехоты Черноморского флота.



- Личный состав и военная техника прибыли железнодорожным транспортом в Ростов-на-Дону и в составе колонны проследовали к месту проведения совместных тренировок, - прокомментировали в пресс-службе ЮВО.



Парад будет посвящён 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас механики-водители изучают маршрут движения колонны и вскоре приступят к тренировкам.



Планируется, что парад пройдёт на Театральной площади. Однако на фоне пандемии коронавируса мероприятие находится под угрозой. В Ростовской области на неопределённое время запретили все массовые мероприятия. Вечером 30 марта губернатор подписал распоряжение, запрещающее дончанам покидать свои дома.