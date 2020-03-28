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Новейшая бронетехника пройдёт в колонне парада Победы в Ростове-на-Дону

Новейшая бронетехника пройдёт в колонне парада Победы в Ростове-на-Дону
В параде Победы, который пройдёт в Ростове-на-Дону, примет участие новейшая техника. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Жители города увидят более 15 бронетранспортёров БТР-82АМ. Их представит соединение морской пехоты Черноморского флота.

- Личный состав и военная техника прибыли железнодорожным транспортом в Ростов-на-Дону и в составе колонны проследовали к месту проведения совместных тренировок, - прокомментировали в пресс-службе ЮВО.

Парад будет посвящён 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас механики-водители изучают маршрут движения колонны и вскоре приступят к тренировкам.

Планируется, что парад пройдёт на Театральной площади. Однако на фоне пандемии коронавируса мероприятие находится под угрозой. В Ростовской области на неопределённое время запретили все массовые мероприятия. Вечером 30 марта губернатор подписал распоряжение, запрещающее дончанам покидать свои дома.

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