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В Ростове-на-Дону столкнулись две легковушки: пострадал водитель

В Ростове-на-Дону столкнулись две легковушки: пострадал водитель
В донской столице при столкновении двух легковушек пострадал один из водителей. Авария случилась 11 сентября около 15 часов дня.

Мужчина за рулем «Лады Калины» влетел в «Ниссан Кашкай» под управлением 73-летнего пенсионера на 11-м километре дороги «Южный подъезд к Ростову-на-Дону». ДТП произошло по вине 43-летнего водителя отечественного авто. Он не выдержал безопасную дистанцию.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал 43-летний мужчина.

Его доставили в медучреждение.

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