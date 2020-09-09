В Ростове-на-Дону столкнулись две легковушки: пострадал водитель

В донской столице при столкновении двух легковушек пострадал один из водителей. Авария случилась 11 сентября около 15 часов дня.Мужчина за рулем «Лады Калины» влетел в «Ниссан Кашкай» под управлением 73-летнего пенсионера на 11-м километре дороги «Южный подъезд к Ростову-на-Дону». ДТП произошло по вине 43-летнего водителя отечественного авто. Он не выдержал безопасную дистанцию.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал 43-летний мужчина.Его доставили в медучреждение.