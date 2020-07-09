В Ростове при столкновении четырех машин погибла девушка, и пострадал водитель

На Дону в массовом ДТП с участием четырех автомобилей погибла пассажирка и пострадал один из водителей. Авария произошла ночью 10 июля на улице Нансена в Ростове.По предварительным данным, «Киа Церато» под управлением 27-летнего парня не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с «Мини Купером». За рулем находился 34-летний мужчина. Он ехал впереди и в момент аварии сворачивал к заправке. От удара первую иномарку перебросило на встречную полосу. Там она наехала на «Киа Рио» под управлением 35-летнего водителя. Следовавшая сзади машина «Сеат Леон» также стала участницей ДТП.- В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 25-летняя пассажирка «Киа Рио». Пострадал 35-летний водитель, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Мужчину с травмами госпитализировали.Подробности массовой аварии устанавливают.