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В массовом ДТП в Ростовской области пострадал водитель

В массовом ДТП в Ростовской области пострадал водитель
Один человек пострадал при столкновении четырёх автомобилей в Ростовской области. Авария произошла около 15 часов 1 августа на 1112-м километре трассы М-4 «Дон».

За рулём «Фолксваген Туарег» ехал 45-летний водитель. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со встречным «Мерседес-Бенц» под управлением 41-летнего мужчины. Также «Туарег» врезался в «Фольксваген Пассат», за рулём которого сидел 55-летний автомобилист, и «Форд Карго» под управлением 51-летнего мужчины.

- В результате аварии пострадал водитель «Фольксваген Туарег», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Медики доставили его в больницу.

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