В массовом ДТП в Ростовской области пострадал водитель



Один человек пострадал при столкновении четырёх автомобилей в Ростовской области. Авария произошла около 15 часов 1 августа на 1112-м километре трассы М-4 «Дон».



За рулём «Фолксваген Туарег» ехал 45-летний водитель. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со встречным «Мерседес-Бенц» под управлением 41-летнего мужчины. Также «Туарег» врезался в «Фольксваген Пассат», за рулём которого сидел 55-летний автомобилист, и «Форд Карго» под управлением 51-летнего мужчины.



- В результате аварии пострадал водитель «Фольксваген Туарег», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Медики доставили его в больницу.