Фото: Лиза Алерт

В Ростове ищут пропавшего 29-летнего парня. Местонахождение Евгения Черняка остается неизвестным на протяжении четырех дней.Разыскиваемый ушел из собственного дома утром 3 июня. С этого дня связь с ним оборвалась. Родные не смогли отыскать Евгения у друзей и знакомых и обратились в правоохранительные органы за помощью. Ищут молодого человека также волонтерские отряды, но пока информации о его местонахождении нет.У Евгения Черняка рост - 170 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые короткие волосы и голубые глаза. На левой руке имеется татуировка. В день пропажи на нем были черная майка, джинсовые шорты и шлепанцы розового цвета.Если вы видели или вам станет что-либо известно о местонахождении мужчины, просим вас сообщить по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.