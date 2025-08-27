В Ростове-на-Дону приступили к украшению улиц перед Днем города

Фото: Дондей

21 сентября Ростов-на-Дону отметит своё 276-летие со дня основания. В этом году на благоустройство города будет выделено 14,4 миллиона рублей. Парки, улицы и площади украсят флагами и световыми инсталляциями, а на Ворошиловском мосту и мосту на проспекте Стачки установят светодиодные спирали «Вихрь».27 августа рабочие уже приступили к монтажу праздничных конструкций. В парке Максима Горького установили флагштоки на входе.В ближайшее время планируется преобразить и другие элементы городской инфраструктуры. Все работы по украшению города планируется завершить до 3 сентября, чтобы к этому памятному дню Ростов выглядел празднично и торжественно.