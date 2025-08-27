Фото: МБУ АР «УПЧС»

В Аксае в районе ТРЦ «Мега» загорелась сухая растительность. Возгорание произошло возле улицы Васильевской в микрорайоне Алексеево 27 августа.Примерно в 15:00 местные жители почувствовали на улице запах гари и вызвали пожарных. Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, произошел ландшафтный пожар на площади 300 квадратных метров.К месту происшествия выехали восемь специалистов на двух единицах техники.К счастью, в МБУ АР «УПЧС» сообщили, что пожар не нес угрозы населенному пункту и домовладениям.Возгорание удалось ликвидировать ближе к 18:00.