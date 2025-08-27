Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Аксае в районе ТРЦ «Мега» загорелась сухая растительность

В Аксае в районе ТРЦ «Мега» загорелась сухая растительность
В Аксае в районе ТРЦ «Мега» загорелась сухая растительность. Возгорание произошло возле улицы Васильевской в микрорайоне Алексеево 27 августа.

Примерно в 15:00 местные жители почувствовали на улице запах гари и вызвали пожарных. Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, произошел ландшафтный пожар на площади 300 квадратных метров.

К месту происшествия выехали восемь специалистов на двух единицах техники.

К счастью, в МБУ АР «УПЧС» сообщили, что пожар не нес угрозы населенному пункту и домовладениям.

Возгорание удалось ликвидировать ближе к 18:00.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.